TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagnachmittag fester

Um 15:50 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 6,67 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,72 EUR. Bei 6,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.392.849 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 11,70 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 18,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.128,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.152,90 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,929 EUR je Aktie.

