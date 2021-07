TUI-Aktie aktuell: TUI billiger

Aktien in diesem Artikel TUI 4,08 EUR

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 4,06 EUR abwärts. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,04 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 804.509 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,47 EUR. Am 26.09.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,82 EUR.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 2,35 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,250 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100 Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken, fünf Fluggesellschaften mit 150 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und 1.600 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen investiert die TUI verstärkt in digitale Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen.

