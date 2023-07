TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,85 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 6,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,79 EUR. Bei 6,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 728.937 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 70,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,78 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie.

TUI veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.152,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,915 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

TUI-Tochter TUIfly erleidet Niederlage vor EuGH wegen Flughafen Klagenfurt - TUI-Aktie höher