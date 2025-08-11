TUI Aktie News: TUI gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,61 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,61 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,60 EUR ab. Bei 7,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.228 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 5,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

