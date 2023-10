TUI Aktie News: TUI am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 5,10 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 5,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 5,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.886 TUI-Aktien.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,72 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,45 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Die TUI-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.12.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

