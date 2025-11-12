TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 7,57 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 15:53 Uhr 4,0 Prozent. Bei 7,62 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.748.678 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,87 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 29,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die TUI-Aktie.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

