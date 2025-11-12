TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der TUI

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel kam die TUI-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,27 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 7,27 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.558 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 21,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 26,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

