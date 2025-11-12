DAX24.345 +1,1%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
TUI im Fokus

TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag stärker

12.11.25 12:04 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,33 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,33 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,34 EUR an. Bei 7,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 546.144 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?

TUI-Aktie aber tiefrot: Wandelanleihen vorzeitig zurückgezahlt

TUI: Tauziehen noch nicht entschieden

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

