TUI Aktie News: TUI am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 7,22 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 7,22 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,31 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,04 EUR. Bisher wurden heute 3.390.459 TUI-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 38,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,56 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 06.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.433,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.476,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie erneut deutlich im Plus: Jefferies hebt TUI-Kursziel an

Hot Stocks heute: TUI verdient wieder gut - Knaus Tabbert gewinnt Marktanteile

TUI-Aktie zündet den Turbo: Reiselust und höhere Preise sorgen für Rekordumsatz - Rückkehr in den MDAX wird erwogen