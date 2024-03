TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,70 EUR.

Um 15:44 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,76 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 901.220 Stück gehandelt.

Bei 9,37 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 28,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,034 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

