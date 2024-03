TUI Aktie News: TUI am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,79 EUR.

Das Papier von TUI legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.668 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 9,37 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 38,15 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit Abgaben von 35,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,034 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.302,50 EUR umgesetzt, gegenüber 3.750,50 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

