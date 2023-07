TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 7,05 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,05 EUR nach oben. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,94 EUR. Zuletzt wechselten 1.601.944 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,14 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,11 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.12.2023 erfolgen. TUI dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,915 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

