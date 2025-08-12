DAX24.197 +0,7%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,91 +2,0%Dow44.717 +0,6%Nas21.719 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
So bewegt sich TUI

TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Nachmittag kräftig

13.08.25 16:09 Uhr
TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von TUI zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 8,38 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,40 EUR 0,46 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 8,38 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 8,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.063.978 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,92 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 56,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,103 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,90 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

