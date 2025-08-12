DAX24.230 +0,9%ESt505.383 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin103.024 +0,1%Euro1,1711 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.360 +0,4%
TUI im Fokus

TUI Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit TUI ein

13.08.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 8,36 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 8,36 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.576.655 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 5,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 35,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,22 EUR.

Am 14.05.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 3,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

