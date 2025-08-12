TUI Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit TUI ein

TUI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 8,36 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 8,36 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.576.655 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 5,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 35,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,22 EUR.

Am 14.05.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 3,70 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

