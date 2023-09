TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,58 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,58 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 5,57 EUR. Bei 5,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 987.729 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,22 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,45 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 09.08.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 5.286,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.12.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

