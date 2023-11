TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagvormittag fester

TUI im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 5,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 5,13 EUR. Bei 5,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.055 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,83 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,57 EUR je TUI-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 09.08.2023. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 4.433,20 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 12.12.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,930 EUR je TUI-Aktie.

