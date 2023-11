TUI Aktie News: TUI am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,15 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,15 EUR zu. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,18 EUR zu. Bei 5,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 389.127 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 127,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 15,26 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 7,57 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 5.286,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.433,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.12.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,930 EUR je TUI-Aktie belaufen.

