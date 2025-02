TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 7,20 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 7,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,19 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,23 EUR. Zuletzt wechselten 878.272 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,37 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,81 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,85 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

