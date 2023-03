TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 16,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 16,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.121 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Bei 11,65 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 43,61 Prozent wieder erreichen.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,70 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.750,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TUI.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

