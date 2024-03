TUI Aktie News: TUI gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,65 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 686.330 TUI-Aktien.

Bei 9,32 EUR erreichte der Titel am 15.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,22 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,034 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,74 EUR in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

TUI Deutschland erwartet starke Reisesaison - Nachfrage gestiegen - TUI-Aktie dennoch tiefer

Neu im Portfolio: TUI - Spekulation auf den Turnaround