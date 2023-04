TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel TUI 6,39 EUR

-5,55% Charts

News

Analysen

Um 15:51 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 6,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.220.699 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,94 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,17 EUR am 05.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach unten.

Am 14.02.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TUI dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie tiefer: Handel mit Bezugsrechten aus TUI-Kapitalerhöhung endet am Mittwoch

TUI-Aktie beendet Kursrutsch - Bezugsrechte steigen um 150 Prozent

Es klappt auch ohne: Die reichsten Europäer ohne Uni-Abschluss

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com