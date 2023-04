TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,63 EUR

Die TUI-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 6,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 177.066 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 15,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 59,34 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 5,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TUI gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.750,50 EUR – ein Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 2.369,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,10 EUR je TUI-Aktie.

