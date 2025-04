TUI Aktie News: TUI gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 6,24 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 6,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.025.843 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,26 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.02.2025. Das EPS lag bei -0,17 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

