TUI Aktie News: TUI fällt am Dienstagvormittag

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,90 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 6,90 EUR ab. Bei 6,83 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 281.027 TUI-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 36,69 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,52 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

