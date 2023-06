TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel TUI 6,82 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 6,80 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.823.200 Stück.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 72,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.152,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.128,40 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.12.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TUI.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,929 EUR fest.

