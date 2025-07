TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 7,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161.173 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 33,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,081 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.05.2025. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Anleger greifen bei TUI-Aktie zu: Hält das Sommerquartal den Kurs auf Wachstum?

TUI-Aktie auf Jahressicht noch im Minus: Kommt der Umschwung?

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein