TUI Aktie News: TUI am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,72 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,9 Prozent auf 8,72 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 8,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 632.698 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,103 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,04 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,22 EUR je Aktie belaufen.

