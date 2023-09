TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 5,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 5,50 EUR. Bei 5,48 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 119.371 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 112,51 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,22 EUR ab. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 5,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,23 EUR.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.286,00 EUR gegenüber 4.433,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je TUI-Aktie.

