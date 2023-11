TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Nachmittag gestärkt

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 5,37 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 5,37 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.311.361 TUI-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 117,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 18,76 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.286,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,930 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Hot Stocks heute: TUI überspringt den Abwärtstrend

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt

TUI-Aktie leichter: TUI 4U baut Angebot aus