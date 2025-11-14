TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 7,71 EUR ab.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 7,71 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,64 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,73 EUR. Bisher wurden heute 1.218.802 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 20,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 43,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,106 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

TUI-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis übertrifft eigene Prognose

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?