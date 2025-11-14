TUI Aktie News: TUI stabilisiert sich am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die TUI-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,77 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der TUI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,77 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,89 EUR an. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 598.338 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR an. Gewinne von 19,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,106 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

TUI-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis übertrifft eigene Prognose

TUI: Trotz Kursrückschlag - kommt bald der Ausbruch?