TUI Aktie News: TUI legt am Vormittag zu

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 7,21 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 7,21 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,27 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 182.507 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 62,27 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 23.10.2023. Mit einem Kursverlust von 39,43 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

Am 06.12.2023 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.476,00 EUR – ein Plus von 91,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte TUI die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

