TUI Aktie News: TUI am Mittag Verlust reich

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 1,94 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 1,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.123.185 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,55 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Mit einem Zuwachs von 45,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1,93 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.02.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TUI.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,207 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

