TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 6,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.606.359 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2023 auf bis zu 10,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 70,02 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 30,94 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,74 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,000 EUR fest.

