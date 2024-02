TUI Aktie News: TUI gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,40 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 6,40 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.635.895 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 40,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 31,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,27 EUR angegeben.

Am 13.02.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.302,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.750,50 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 18.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,000 EUR fest.

