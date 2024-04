TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 7,44 EUR zu. Bei 7,49 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.432.626 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Gewinne von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 41,35 Prozent wieder erreichen.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.302,50 EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3.750,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. TUI dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 EUR je TUI-Aktie belaufen.

