TUI Aktie News: TUI gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,32 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,32 EUR zu. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,33 EUR an. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.246.562 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,068 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,80 EUR an.

Am 11.02.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,24 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4,87 Mrd. EUR gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Am 20.05.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2025 aus.

