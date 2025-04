TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Dienstagmittag

TUI im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,29 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,29 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,33 EUR aus. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 808.831 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 41,13 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 24,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,068 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,80 EUR.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4,30 Mrd. EUR eingefahren.

Die TUI-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

