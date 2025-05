TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 6,92 EUR.

Die TUI-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 6,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 585.845 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 26,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,068 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,26 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 11.02.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,17 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je Aktie aus.

