TUI Aktie News: TUI stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Die TUI-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,86 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,91 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Bisher wurden heute 1.463.025 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,63 EUR am 28.04.2023. Abschläge von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,23 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.152,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.12.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte TUI die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,929 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

