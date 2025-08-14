TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 9,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 9,28 EUR. Bei 9,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.086.329 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 9,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,26 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,19 EUR an.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TUI.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

