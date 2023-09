TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Nachmittag zu

TUI im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,62 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,62 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 5,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,64 EUR. Zuletzt wechselten 1.762.707 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. 108,12 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 7,05 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.286,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.12.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TUI.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie weiter auf Erholungskurs - Kepler-Empfehlung stützt

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

TUI-Aktie dennoch im Minus: TUI zufrieden mit Sommer-Geschäft