TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 5,64 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 5,70 EUR. Bei 5,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.146.270 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,22 EUR fiel das Papier am 01.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Am 09.08.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.286,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.433,20 EUR umgesetzt.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie weiter auf Erholungskurs - Kepler-Empfehlung stützt

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

TUI-Aktie dennoch im Minus: TUI zufrieden mit Sommer-Geschäft