TUI Aktie News: TUI am Mittag gesucht

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 6,99 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 6,99 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 7,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.570.966 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 14,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,52 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

Am 14.08.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

