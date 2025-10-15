TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,67 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 7,67 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,67 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,84 EUR. Bisher wurden heute 973.105 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 17,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0,10 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

