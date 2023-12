TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von TUI

So entwickelt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 7,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 7,10 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,04 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.453.069 TUI-Aktien.

Bei 11,70 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,79 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

Am 06.12.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 8.476,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.614,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

