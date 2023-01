TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel TUI 1,98 EUR

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,98 EUR. Bei 1,99 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.959.624 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 3,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,43 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 69,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 1,93 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.12.2022. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber -0,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.614,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3.366,00 EUR eingefahren.

Am 14.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von TUI rechnen Experten am 13.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,215 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

