TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 6,42 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 6,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 6,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.516.705 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 10,75 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 67,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,034 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,27 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.302,50 EUR – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3.750,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

