TUI Aktie News: TUI am Freitagmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 6,41 EUR zu.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 6,41 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.232.213 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 10,75 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 67,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 31,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,034 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,27 EUR aus.

Am 13.02.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.750,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 18.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest.

