TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Um 09:05 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 17,00 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 17,28 EUR. Mit einem Wert von 17,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.472 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 30,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 11,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,40 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 EUR je Aktie erzielt worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.750,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

